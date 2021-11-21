百容Q4展望佳 將再加碼投資台中新廠近6億元

百容 (2483-TW) 已完成遷廠加上電子零組件供貨漲價，第四季營運不看淡，可望以 5.5 億元改寫歷史次高，全年營收將衝破 20 億元創新高，百容也加碼 5.73 億元投資台中新廠，全部投資金額推升到 27.51 億元。

百容第三季營收 5.93 億元，創新高，第四季雖有季節性的因素干擾，法人預估，單月營收仍將維持 1.8 億元以上，第四季可望以 5.5 億元改寫次高，年增 17%。

百容 2021 前三季營收的出貨結構來看，半導體導線架占比 42%，電子零組件 34%，步進馬達 占約 15%，機械式繼電器營收占比 9%；公司看好半導體應用需求持續成長，將加碼投資台中新廠，投資金額將推升到 27.51 億元。

百容主管指出，百容未來幾年半導體應用產品出貨，將轉為推動成長主軸，在中國江蘇蘇州相城廠也將成重要生產據點之一，明年將新增 4 台半導體導線架沖壓機台。

百容持續增購半導體導線架沖壓機台，台灣廠新增 2 台生產設備已在 9 月投產，產能增加 10%，並逐步解決導線架銅原材料短缺問題，物流方面也逐漸順暢，取得出貨海運貨櫃到客戶端發貨倉，取代先前因搶不到貨櫃而使用的空運交貨，有助降低營業成本。

百容前三季後後純益 1.41 億元，年增率 44.71%，每股純益 1.29 元，獲利已超越 2020 年全年。