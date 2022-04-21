中國商用車銷量下半年增溫 為升FCW今年出貨逐季成長

為升 (2231-TW) 今 (21) 日表示，主要產品胎壓偵測器 (TMPS) 今年銷量有望回到疫情前水準， 另外，毫米波雷達主力產品 FCW (前方防撞雷達) 因中國商用車銷量下半年可望優於上半年，今年出貨量可望同步逐季成長，營運可望增溫。

為升表示，為升表示，TMPS 產品性質與夏、冬胎季節更換衍生出固定替換需求，去年起美國國內旅遊增，帶動北美需求持強，預計今年 TMPS 銷量可望回到疫情前水準。

至於豪米波雷達方面，子公司為昇科 (2252-TW) 主要承接原廠 (OEM) 業務，母公司為升則聚焦汽車售後服務 (AM) 市場，OEM 產品目前以中國為主，FCW 目前中國市占率達 50%，為升表示，目前市況來看，FCW 產品出貨可望持續成長。

而校車行人偵測系統 (PD) 除獲得北美校車大廠訂單外，隨著美國各州正陸續推動修法要將車輛導入 PD ，目前已有幾州法規已通過，預期 AM 產品將能開始出貨。

至於盲區毫米波雷達，除中國車廠外，也供應台灣運輸業龍頭、電動巴士製造商，並提供露營車使用，尤其是露營車一年新車數量約 50 萬輛，是為升看好的一個重點市場；內輪差毫米波雷達及車內生命偵測系統，同樣打進中國車廠，預計年底放量。

新品方面，為升也展示與車用電子大廠恩智浦 (NXPI-US) 共同開發的次世代毫米波新品「AI-4D 成像雷達」，偵測範圍可達 300 公尺，可彌補鏡頭起霧，光達 (LiDAR) 成本、地形雨溫度等缺點。

為升表示，4D 成像雷達第三季已開始向全球車廠送樣，歐美車廠認證約需 1-2 年，中國車廠送樣速度可能更快。產能方面，為升現階段在上海有 2 條產線、台灣則有 1 條產線，為昇科在上海興建新產線加入後，年產能可望從 360 萬顆提升至 480 萬顆。