上海支持養老機構上市籌資 組建國企集團

上海市政府計劃發展多樣化養老托育服務，支持養老機構透過上市與債市籌資，鼓勵各類資本投資養老服務業，組建上海健康養老領域國有企業集團。

中新社報導，近日上海市政府辦公廳印發「上海市促進養老托育服務高質量發展實施方案」，支持符合條件的養老機構透過上市、債市融資，鼓勵金融機構開發養老托育特色信貸，提供優惠利率，上海並支持保險公司提供養老托育相關責任險和運營險。

實施方案顯示，上海計劃增加多層次多樣化養老托育服務，鼓勵各類資本投資養老服務業，組建上海健康養老領域國有企業集團；積極發展老年人生活用品、護理產品、康復輔具等老年用品產業。

上海市政府明確提出促進養老托育服務工作的目標。到 2025 年，全市養老床位從 15.9 萬張增至 17.8 萬張，其中護理型床位不低於 60%；各區社區養老服務設施均不低於常住人口每千人 40 平方米。

此外，全市常住人口每千人擁有 3 歲以下嬰幼兒托位數達到 4.5 個，普惠性托位比率不低於 60%，開設托班的幼兒園占幼兒園總數比重不低於 50%。

養老方面，上海市政府力拚強化養老服務結構優化功能，鼓勵各區建立本區域養老床位統籌利用機制，提高床位整體利用率；重點在新城和老年人口密集地區新增養老床位，鼓勵中心城區進一步挖掘潛力，就近增加養老床位；增加護理型床位和認知障礙照護床位；推廣「養老院 + 網路醫院」模式。

托育方面，上海政府計劃擴大托育服務有效供給，免費發放「上海市母子健康手冊」，在有條件的公辦幼兒園新開、增開托班，新建和改擴建的公辦幼兒園原則上均要開設托班；鼓勵各類主體舉辦普惠性托育機構；探索發展社區托育服務。