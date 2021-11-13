〈APEC領袖會議〉談晶片短缺 張忠謀：使用方低估需求

台積電 (2330-TW) 創辦人張忠謀今年再度擔任我國 APEC 經濟領袖會議代表，張忠謀在會中也提及晶片短缺議題，他今 (13) 日表示，晶片短缺情況是需求遭低估等因素匯集而成，並強調低估需求的是採購晶片者，而非晶片製造者。

2021 亞太經濟合作經濟領袖會議，昨晚以視訊方式舉行，張忠謀擔任領袖代表全程與會，傳達台灣理念立場，今日上午並在總統府會同行政院政務委員鄧振中、經濟部長王美花等人，舉行「2021 APEC 暨經濟領袖會議會後記者會」。

張忠謀會中除表達台灣爭取加入 CPTPP 的決心，也提到，今年 7 月在特別會議時，表達對台灣疫苗不足的擔憂，而美國、日本，以及數家本地企業和機關團體慷慨捐贈，當時的擔憂如今已多少獲緩解。

張忠謀指出，目前主要挑戰為自由貿易，APEC 成員們在過去數十年透過自由貿易蓬勃發展，但最近的「自由貿易」似乎多了些條件，中華台北在此感到關切。

張忠謀表示，相信大部分條件有不良的後果，堅信只受限於關鍵性國家安全需求的自由貿易，才是每個 APEC 成員實現供應鏈韌性和繁榮興盛的康莊大道。

談到供應鏈韌性，張忠謀指出，半導體供應瓶頸現象近期經常引起討論。晶片短缺情況是需求遭到低估、天然災害發生、物流擁塞與數位需求激增等因素匯集而成。

張忠謀並說，雖然任何關鍵零組件短缺都是嚴重問題，但包含自由貿易與自由競爭的自由市場，仍是最好解決方案。事實上，因應近期晶片短缺而大幅提升晶片製造的產能，正好體現自由市場是解決短缺或過剩問題的最佳方案。