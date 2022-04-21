〈智慧顯示展〉聚焦六大主題 參展使用攤位數創高

2022 Touch Taiwan 智慧顯示展將在 27 日至 29 日登場，主辦單位台灣顯示器產業聯合總會 (TDUA) 今 (21) 日舉行展前記者會宣布，今年將以「The Future」為主題，聚焦六大主題，預計參展規模將達到 320 家廠商，使用 933 個攤位、年增 17%，創下歷年新高。

TDUA 表示，今年展覽將聚焦在跨域整合、顯示未來，並細分六大主題，除既有智慧顯示、智慧製造、先進設備、新創學研、工業材料外，首度新增淨零碳排主題，將由面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 領軍，提供涵蓋智慧顯示創新技術、多元化應用及解決方案。

因應近期國內疫情升溫，主辦單位也宣布強化各項防疫措施，TDUA 理事長暨友達總經理柯富仁表示，展會將妥善安排各項入場管理，並備妥防疫機器人在每日展會結束後進行消毒，也期盼今年展會將面板產業應用、技術創新推向國際、邁向產業下一個趨勢。

TDUA 副理事長暨群創總經理楊柱祥則透過視訊參與，除防疫措施外，他認為，今年展會最重要的主軸、挑戰將是淨零碳排議題，主因是台灣產業多以出口為導向，如何符合政府用電大戶綠電要求，以及 2025、2030 年碳關稅、溫管法規範，可望透過 Touch Taiwan 展會平台進行交流，邁向綠色 ESG 趨勢。

楊柱祥也指出，台灣能源最大提供者是台電，不過觀察台電整體能源配比，扣除核能外，包含水力、風力、地熱比重都不高，整體而言，高達 8 成的能源比重來自甲烷、天然氣等煤碳產品。