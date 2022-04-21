〈台幣〉偏強整理在主要亞幣中居冠 一度升值逾9分

新台幣在連續 4 個交易日走貶後，今 (21) 日貶勢趨緩，早盤以貶值 0.1 分開出後，隨即轉升，開盤 2 小時最高來到 29.155 元，升值 9.4 分，隨後在 29.22 元附近狹幅整理，在主要亞幣中表現相對穩健。

新台幣今日以 29.25 元、微貶 0.1 分開出，隨即走升，儘管多數主要亞幣盤中趨貶，新台幣仍是偏強整理，最多升值達 9.4 分至 29.155 元。

觀察主要亞幣，隨著盤中美元指數反彈約 0.15%，日圓續貶超過 0.6%，韓元貶逾 0.2%，人民幣和星元均貶值逾 0.1%，泰銖略遭壓在盤下，港幣維持平盤，反觀新台幣相對偏強，盤中小升 0.07% 左右。

台北股匯市盤中均呈狹幅區間整理盤，法人指出，美國聯準會主席和多位官員支持 5 月升息 2 碼，甚至聖路易斯聯儲主席布拉德甚至表態不排除一次升息 3 碼的可能性，促使十年期美債殖利率攀升、美元走強，仍是現階段金融市場的主要干擾變數，造成今年以來外資呈現持續流出，並未明顯見緩和現象。

不過，日前台灣央行總裁楊金龍說，貶值是暫時的，新台幣也不會淪為最弱亞幣，必要時會進場調節，匯銀人士認為，匯率不至於快速朝 29.5-30 元大關靠攏，在出口商表現熱絡之際，預料短期內仍會維持在 29-29.5 元左右整理。