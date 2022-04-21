〈能源盤後〉美原油庫存大減 交易者衡量需求擔憂 油價漲跌互現

原油期貨價格周三 (20 日) 收盤漲跌互現，WTI 原油期貨價格小幅上漲，而 Brent 原油期貨價格則收低。

能源需求放緩，以及歐洲是否、何時會禁止俄羅斯原油的不確定性引起擔憂情緒，令價格承壓，但美國上周原油庫存減少 800 萬桶的消息也提供市場支撐力。

能源商品價格

5 月交割的 WTI 原油期貨價格上升 19 美分或 0.2%，收每桶 102.75 美元。該期貨本日屆期。

6 月交割的 WTI 原油期貨價格上升 14 美分或 0.1%，收每桶 102.19 美元。該交易最活躍期貨將轉為最近月期貨。

6 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 45 美分或 0.4%，收每桶 106.80 美元。

近月 WTI 和 Brent 原油期貨價格周二均跌逾 5%。

5 月交割的汽油期貨價格上漲近 1.2%，收近每加侖 3.285 美元。

5 月交割的熱燃油期貨價格上漲 2.9%，收每加侖 3.973 美元。

5 月交割的天然氣期貨價格下跌 3.3%，收每百萬 Btu 6.937 美元，但本月迄今仍有近 23% 漲幅。

供應數據

能源資訊署 (EIA)周三公布，美國原油庫存上周 (4/15 止) 減少 800 萬桶，為去年 4 月 30 日止的當周以來，單周庫存下降最大程度，當時也下降 800 萬桶。該消息激勵 WTI 原油收高。

S&P Global Commodity Insights 能源市場分析師 Marshall Steeves 日前預期，上周美國原油供應增加 220 萬桶。美國石油協會 (API) 周二晚間則公布上周原油庫存減少 450 萬桶。

Kpler 美洲石油分析部門主管 Matt Smith 表示，儘管大量釋放戰略石油儲備 (SPR) 470 萬桶，且產量小幅上升至 1190 萬桶 / 日，但該原油減少的程度幾乎扭轉了上周 EIA 公布原油庫存增加 940 萬桶的消息。

「煉油活動增加、低進口和強勁出口，這些一直是原油庫存大減背後的動力。石油運往歐洲帶動了美國強勁出口，且未來幾周出口預計仍強勁。」

另外，EIA 公布上周汽油庫存減少 80 萬桶、蒸餾油庫存減少 270 萬桶。

分析師 Steeves 日前預期，上周 (4/15 止) 汽油庫存減少 120 萬桶、蒸餾油庫存減少 100 萬桶。

Tyche 資本管理公司經營者 Tariq Zahir 表示，整體庫存大減的數據令人訝異，「這樣的供應減少程度，加上歐洲可能禁止俄羅斯石油，應該會導致價格走高，所以油價出現任何疲弱點都應該買進。」

市場推動力

價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 表示，就算最新庫存數據顯示，美國幾乎所有石油類別的需求都所有改善，但市場對一些需求的擔憂仍令周三價格承壓。

國際貨幣基金組織 (IMF) 周二表示，俄烏戰爭將導致今年全球經濟增長顯著放緩。

Flynn 指出，市場也臆測，交易者會「賣掉前端並買進後端」，亦即賣掉近月期貨，轉為購入遠端期貨，因為市場認為，歐盟將於今年稍晚才會制裁俄羅斯石油，而不會近期就落實。

據英國廣播公司新聞報導，德國 (約四分之一的石油來自俄羅斯) 周三表示，今年年底前將停止進口俄羅斯石油。

