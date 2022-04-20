台單日本土確診突破2000例 居隔者就醫交通鬆綁

國內今 (20) 日新增 2386 例 COVID-19 本土個案，再創新高紀錄，且為連 6 天破千例，由於國內出現首例 2 歲童重症死亡個案，引發檢討聲浪，指揮中心緊急放寬規定，若有就醫或採檢需求的居家照護、居家隔離、居家檢疫者，可由同住親友接送或自行步行、駕車前往醫院，事後不會開罰。

國內今天增加 2386 例本土個案，今年累計達 13164 例，目前累計 56 例中重症個案，指揮官陳時中指出，有多達 99.57% 的民眾為輕症或無症狀患者，中症占 0.39%、重症占 0.04%。

本土疫情升溫，指揮中心表示，為確保民眾於居家隔離或檢疫期間，或確定病例於居家照護期間，若有相關醫療需求必須往返醫療機構時，可以及時前往，自即日起放寬有就醫或採檢需求之居家照護、居家隔離、居家檢疫者之交通運送方式。

若須緊急就醫，以 119 救護車為原則；輔助方式則依衛生局規劃或指示，得以防疫車隊、同住親友接送或自行前往 (如步行、自行駕 / 騎車等方式)。

陳時中表示，由於居家照護、居家隔離、居家檢疫者受電子圍籬管制，因此有緊急就醫外出需求者，先通知衛生局解除電子圍籬，但遇到緊急狀況時，未解除電子圍籬就先行就醫，因此收到電子圍籬違規警示，事後也不會開罰。

隨著確診人數激增，許多家長為照顧確診或隔離的小孩、家人被迫請假而無法工作，陳時中表示，若需照顧無法自理的對象，沒有違反規定，又沒有領到薪資，可申請領取照顧者防疫補償。

符合生活無法自理的對象，包括國小學童、12 歲以下孩子，長照服務 2 至 8 級使用者、失智者，受日照的身障者，聘外勞但外勞不在時，就讀國高中或專科三年級的身障者，若需照顧以上對象而無法工作、沒有薪水可領取時，就能申請防疫補償金。