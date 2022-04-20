〈焦點股〉Q2穀物載貨旺季+中國復產 散裝航運行情熱

中國多個城市陸續推動企業復工，當局宣示努力做到「原料運得進、產品運得出」，確保供應鏈穩定，加上時序進入南美洲穀物收成運輸旺季，帶動散裝航運需求，相關個股今 (20) 日吸引買盤進駐，包含新興 (2605-TW)、裕民 (2606-TW)、四維航 (5608-TW)、正德 (2641-TW)，盤中股價一度衝上漲停板。

俄烏戰爭持續干擾黑海地區糧食貨品的流通，支撐中小型船運價，隨著第二季進入南美洲穀物收成旺季，加上中國推行重點企業復工復產，海運載貨需求可望迅速攀升，法人看好散裝市況回溫延續至下半年，待中國解封後，海岬型運價指數 BCI 將進一步上漲。

裕民盤中一度攻上漲停，達 71.2 元，新興、四維航、正德同步亮燈漲停，但漲停隨即打開，漲幅紛紛收斂，國內散裝航運龍頭慧洋 - KY(2637-TW) 盤中也大漲逾 9%，站回百元關卡，最高來到 107 元，創近 10 個月新高，其他包括台航、中航等漲勢都相當凌厲。

慧洋 - KY 3 月營收 22.03 億元，月增 35.69%、年增 60.75%，改寫單月新高紀錄，3 月自結稅前盈餘 11.75 億元，年增 123.53%，每股稅前盈餘 1.57 元；第一季營收 57.54 億元，年增 62.63%，單季 EPS 達 3.6 元，較去年同期大增逾一倍。

裕民 3 月營收 12.17 億元，月增 51.51%、年增 24.15%，第一季營收 30.46 億元，年增 23.69%。裕民 19 日完成最大一筆永續連結貸款 25 億元，將用於拓展綠色航運及風能業務，今年將交付 11 艘船舶，新購置的船隊使用節能引擎，可優化燃油使用效能，符合國際海事組織 (IMO) 對國際海運業碳強度 (Carbon Intensity) 減碳要求。