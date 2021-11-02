北非醫改落幕 訊映重奪百萬美元訂單 拚毛利率站回20%

隨著北非重整醫療體系告一段落，血糖量測廠訊映 (4155-TW) 睽違一年多重獲北非客戶訂單，單次訂單金額 300 萬美元，以毛利較高的試片數量最多，本季營收將站上全年高峰，毛利率拚重回 20%。

北非政府為改善長期醫療品質參差不齊問題，及鼓勵在地廠商擴大投資，大舉整頓醫療產業，其中，血糖量測產品原有 6 家供應商，經一年檢驗抽查後，有一家遭剔除。

訊映受到北非政策影響，客戶自去年 8 月後未再拉貨，直到今年第三季產品檢驗合格後，客戶才恢復下單，一次下訂 300 萬美元的訂單，預計本季將先出貨一半產品，剩下的部分明年分批出貨。

據悉，訊映北非客戶為當地最大醫療通路商，主要提供血糖量測試劑與血糖儀，300 萬美元訂單中，毛利較好的試劑比重超過 6 成，產品組合優化下，本季毛利率將回到去年水準，上看 20%。

訊映今年上半年受到貨櫃吃緊影響，前三大客戶拉貨放緩，不過隨著缺櫃緩解，美國客戶自第三季底恢復出貨，且訂單量較往年增加，加上北非客戶重啟下單，營運將谷底翻揚。

此外，訊映自行開發的助聽器，目前已打入逾 100 個醫療通路，預計下 (12) 月將推出無線藍芽新品，目標銷量要超越上一代、超過萬台。另外，轉投資公司長青生醫，其金屬試片拿到中東客戶大筆訂單，銷售規模放大，預期明年第一季有機會損平，獲利持續好轉。