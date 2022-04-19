〈財報〉災難理賠減少 道瓊成份股Travelers上季獲利大增48%

財產和意外傷害保險公司 Travelers Companies Inc (TRV-US) 周二 (19 日) 公布上季獲利成長 48%，超過分析師的預期，因為與災難相關的理賠減少了投資損失帶來的衝擊。

截至 3 月 31 日的第 1 季，該公司核心收入從一年前的 6.99 億美元或每股 2.73 美元增至 10.4 億美元或每股 4.22 美元。分析師平均預期每股獲利為 3.57 美元。

總部位於紐約的 Travellers 通常被視為保險業的標竿，因為它通常在行業同行之前率先發布財報。該公司當季淨承保保費成長 11% 至 83.7 億美元。

在過去 2 年裡，保險業面臨著企業因新冠疫情引發的危機和取消事件等原因而損失收入的索賠，即使許多企業的承保範圍中並不包括病毒造成的隔離。

雖然與疫情相關的理賠已經放緩，但隨著對俄羅斯制裁的加劇和戰爭的拖延，保險業現在面臨著烏克蘭危機帶來的巨額理賠。

標普全球本月初時表示，烏克蘭衝突造成的保險損失總額可能達到 350 億美元，其中網絡保險是風險最大的保險類別之一。

Travellers 的承保收益從一年前的 2.17 億美元增至 6.59 億美元，而稅前淨投資收入下降 9% 至 6.37 億美元，主因保險公司非固定收益投資組合收入下降。

該公司綜合成本率為 91.3%，而去年同期為 96.6%。低於 100% 的比率意味著保險公司賺取的保費多於支付的理賠金額。