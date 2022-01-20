〈財報〉道瓊成分股Travelers投資回報佳 上季獲利創新高

產險和意外傷害保險公司 Travelers Cos Inc (TRV-US) 20 日公佈上季財報，獲利創下新紀錄，因為更高的投資回報緩解了與災難理賠增加帶來的衝擊。

總部位於紐約的公司是道瓊工業平均指數的成分股，被視為保險業的領頭羊，因為它通常在同行之前發表財報。

Travelers Cos Inc 表示，截至 12 月 31 日的第 4 季，其核心獲利為 12.9 億美元或每股 5.20 美元，而去年同期為 12.6 億美元或每股 4.91 美元。而 Refinitiv 分析師平均預期為每股 3.86 美元。

Travelers 的稅前淨投資收入增加 10% 至 7.43 億美元，得益於其私募股權和房地產合作夥伴關係的更高回報。

其淨承保保費增加 10% 至 79 億美元。

Travelers 表示，當季遭受的巨災損失主要在於肯塔基州的龍捲風、遍及多州的風暴以及科羅拉多州的一場野火。

產業專家表示，去年 12 月襲擊美國部分地區的龍捲風造成的破壞，預計將讓保險業 2021 年與天氣相關的理賠費用遠高於預測的 1050 億美元。

Travelers 財報的自留綜合率 (combined ratio) 為 88%，而一年前為 86.7%。比率低於 100% 代表保險公司賺取的保費多於支付的理賠金額。