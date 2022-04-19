2022 ERSO Award揭曉 四家科技廠領導人獲殊榮

工研院主辦 2022 國際超大型積體電路技術研討會，今 (19) 日也揭曉 2022 ERSO Award 得主，包含佳世達 (2352-TW) 董事長陳其宏、友達 (2409-TW) 董事長暨執行長彭双浪、台達電 (2308-TW) 執行長鄭平、久元 (6261-TW) 暨宏齊 (6168-TW) 董事長汪秉龍等，分別在電腦電子設備、光電領域、電力電子、半導體等領域貢獻。

ERSO Award 是由潘文淵文教基金會每年表彰對台灣半導體、電子、資通訊、光電及顯示等產業有傑出貢獻者，基金會董事長史欽泰表示，今年邁入第 16 年，累積已表彰 52 位台灣產業傑出領導人，期望延續科技人才開創產業的精神，帶動新科技產業創新發展。

潘文淵文教基金會表示，ERSO Award 肯定陳其宏成功帶領佳世達轉型，並成為跨領域科技服務與醫療集團，在產業價值鏈上持續擔任技術整合、通路服務角色，並帶領佳世達組建大艦隊；彭双浪則投身科技產業逾 30 年，在產業升級歷程中，也積極率領友達投入價值轉型，結盟生態圈夥伴、延伸顯示產業的價值鏈。

潘文淵文教基金會進一步指出，鄭平則帶領台達轉型進入工業品牌，深耕電源零組件、自動化、基礎設施等三大範疇，同時整合事業群及組織資源，將 ESG 落實在日常營運，積極響應 RE100 等國際倡議；汪秉龍則從跑海人跨足半導體、自動化及光電半導體等領域，深耕台灣基礎工業信念，並持續研發先進製程、開發設備。