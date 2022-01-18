盛弘旗下精準健康強化基因、AI資料庫 擬取得康健15%股權

盛弘 (8403-TW) 集團旗下精準健康今 (18) 日公告，為強化基因資料庫與 AI 大數據資源，打造預防醫學生態圈，董事會通過投資國內基因檢測科技廠康健基因，擬取得 15% 股權。

康健基因科技以生物資訊分析及研發基因檢測產品為核心，且為生物晶片、二代定序到三代定序技術的認證服務商，擁有基因多型性資料庫，其平均每個疾病參考檢測點位 (SNP) 為業界最多。

此外，康健基因科技有第三方獨立醫學檢測實驗室，提供國內外基因科技產品、腸道菌相與精準醫療等各類基因檢測服務，精準健康看好，與康健基因合作後，有助強化旗下基因庫資料與分析技術。

精準健康透過建立基因庫與大數據分析，受測者可以了解基因特性和疾病風險，進而有效規劃人生和管理健康，目標兩年內建立 2 萬例屬於台灣自有的基因資料庫，目前已超過 1.4 萬例。

精準健康指出，為擴大基因資料庫與 AI 大數據資源，去年底投資 AI 醫療數據商睿傳數據，並取得 17.8% 股權成為第二大股東，僅次於鴻海 (2317-TW) 創辦人郭台銘投資的永耀生技，此次再與康健基因成為策略夥伴。

精準健康進一步表示，睿傳數據主要營運項目包括整合健康數據、開發醫療健康相關人工智慧元件及系統運用等，旗下產品 HealthBee 數位健康平台有大量醫療健康資料，提供醫療影像疾病偵測輔助系統、慢性病風險 AI 模型佈署管理及跨設備 GPU 執行管理等。