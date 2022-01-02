〈晶技展望〉5G、元宇宙及車用動能強 2022年業績雙位數成長

晶技 (3042-TW) 2021 年營收、獲利篤定再度改寫新高，晶技看好，2022 年全球石英產業仍有 10% 成長幅度，董事長林萬興預期，元宇宙、5G 及車用電子需求將挹注營運，全年目標雙位數成長。

晶技 2021 年 12 月營收回升，估達 11 億元以上，月增 1.57%，年增 2.36%，全年含營建收入達 153 億元，創新高。以晶技本業核心石英元件來看，2021 年營收估達 142 億元，再創新高，較去年同期 110.48 億元增加 28.53%，全年每股純益則挑戰 1 個股本。

林萬興指出，晶技 2022 年資本支出 25.9 億元為歷史高峰，其中包括投資台灣桃園平鎮廠的石英元件半導體製程，同時，投資中國大陸浙江寧波廠、重慶廠新增設備的產能，將在 2022 年第二、三季開出，挹注 2022 年成長。

就產業景氣循環的觀點來看，林萬興指出，2021 年絕不是石英產業景氣循環的高點，在 5G 應用大幅開展的走勢來看，包括 WiFi 6、元宇宙產業對小型化、高頻化的石英元件需求提高，築起更高的進入門檻，看好這波石英晶體景氣可延續至 2023 年之後。

而以 ABF、半導體產品目前市場需求的暢旺，林萬興也認為，後續的石英元件需求對比這些產業走勢，仍具十足成長空間；2010 年全球行動通訊由 3G 轉為 4G，晶技 2012 年營收首度突破 100 億元，達 109 億元，創下當時高點，目前是 4G 轉 5G 通訊，石英晶體產業將呈現同樣的走升格局。

晶技也投資台灣平鎮廠的先進半導體製程，全部投資金額 13 億元，半導體晶圓級製程產品將在 2022 年展開送樣，預估最快在 2022 年第四季會有營收貢獻。

至於市場需求方面，林萬興則看好元宇宙、5G 應用及車用電子，他指出，包括 AR、VR 的元宇宙相關應用，短時間內在消費端大力銷售可能性不高，但是以元宇宙產品特性來看，企業採用機率較大，預估將在這一方面獲得銷售快速成長。

晶技前三季財報獲利已超越 2020 年一整年，前 11 月稅前盈餘 34.37 億元，每股稅前盈餘 11.09 元，年增 127.1%，每股稅前盈餘為 11.09 元。