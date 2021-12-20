晶技明年資本支出估超越10億元 車用為重點

石英元件廠晶技 (3042-TW) 今年營收、獲利將改寫新高，估明年 5G 及汽車應用產品出貨持續成長，晶技估，2022 年資本支出將超越 10 億元，今年資本支出 25.9 億元為歷史高峰，明年加碼重點集中在寧波汽車應用產品專用廠建廠。

電動車市場興起，新供應鏈需求增加，晶技強攻汽車應用市場，新成立晶創科技己在寧波取得建廠土地建廠，預計 2023 年中開出每月 6000 萬顆新產能，後續將擴充至 1.8 億顆。

晶技新投資的晶創科技，目前自有產能設在同爲晶技子公司的寧波台晶電子廠區內，每月產能 5000 萬顆，晶創在已在浙江寧波取得 33 畝的建廠用地，首期投資建廠金額規劃 6.13 億元，預計 2023 年每月開出 6000 萬顆新產能。

晶創科技設立目的即爲強攻汽車應用市場，晶技董事長林萬興指出，晶創將在最短時間內完成全數認證並取得 Vendor Code，看好電動車頻率元件用量將達 100 顆以上，較每台內燃機汽車使用 8-10 顆的需求量明顯放大。

晶技今年擴充的台灣平鎮廠、浙江寧波廠小型化頻率元件今年陸續上線生產，市場需求仍然維持，晶技前 11 月稅前盈餘 34.37 億元，每股稅前盈餘 11.09 元，法人估，晶技全年稅後將賺回超過 1 個股本 。

晶技 12 月訂單較 11 月回升，2022 年在汽車及 5G 應用產品需求大力推升下，營收將較 2021 年雙位數成長。