家樂福自有配送APP上線 拚Q3涵蓋9成門市

連鎖量販和超市業者家樂福今 (19) 日宣布，首度推出家速配 APP，一口氣上架萬種商品，旗下近 200 間門市導入此服務，目標至第三季，全台 90% 家樂福超市和量販店均可納入快速到貨範圍。

生鮮生雜用品快速配送到府的快商務模式，已是零售業者的新趨勢，不讓超市龍頭全聯專美於前，此次家速配 APP 上路即上架萬種商品。

事實上，家樂福自 2018 年即開始投入快商務市場，前期透過與外送平台的合作，今日則是推出自家的家速配 APP，目前全台 320 家門市將有近 200 間使用家速配、而與 Uber Eats 和 foodpanda 合作的門市同樣約有 200 間門市。

家樂福目標，今年第三季全台 90% 家樂福超市和量販門市涵蓋快速到貨的服務。

家樂福進一步說明，目前賣場內控制 12 分鐘完成單筆訂單撿貨流程，然而，撿貨對於坪數大的量販店來說是一大挑戰，因此，透過內部數據精選大約 20-30 種的高迴轉商品，包括水、油品、零食、飲料等家庭生活用品，建立快速撿貨區，藉此縮短撿貨的動線流程。

另一方面，家樂福也將店鋪設計成虛擬快賣場，以前店後倉的形式降低商品缺貨狀況，可節省約 10% 的撿貨時間，也為快速到貨的司機設計獨立的出入口，強化物流配送效率。