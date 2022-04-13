亞洲最大超市倒閉 家樂福已經回不去了？

3 月 31 日，北京中關村家樂福正式關門歇業。

這家經營 18 年的家樂福大賣場，占地 3.2 萬平方公尺，曾是家樂福在亞洲規模最大的旗艦店。消費者依稀記得 2004 年開幕時的盛況，「當時可是當旅遊景點去逛的」、「逛家樂福就和逛街一樣」。

中國媒體「財經」報導，記者在關店前走訪這家超級大賣場，彼時多數生鮮、冷凍貨架上已空蕩蕩，商場橫幅上寫著「家樂福期待與您相約未來」，但沒人知道未來指的是什麽時候。

一位收銀員工說，收到的通知是賣場隨中關村廣場一起升級改造，員工仍不清楚改造的真正意涵，「都聽說是和其他店一樣，付不起租金了」。

北京中關村旗艦店不是家樂福關閉的第一家門市，也絕不會是最後一家。

遙想 1995 年家樂福正式進入中國市場，作為最早在中國展開業務的外資零售企業之一，家樂福在 2010 年迎來榮耀時刻，全國門市家數衝到 249 家，幾乎每一座大城市都能看到家樂福的身影。

同樣在 2010 年，家樂福在中國總計收掉 4 家門市，當時多出於商業考量。儘管家樂福關閉一些門市，但也不斷設新門市，且新門市數量比關閉門店多。

不過，到了 2017 年，家樂福在中國的門市家數從擴張轉為收縮。公開資料顯示，從 2018 年至 2021 年，家樂福每年關閉的門市數量分別為 20 家、17 家、20 家及 20 多家。短短四年時間，家樂福在中國收掉 80 多家門市。

昔日零售業「黃埔軍校」，家樂福似乎已經回不去了。

不過，中關村家樂福倒店並非孤例，近幾年，曾為大眾熟知的大賣場品牌一個接一個地退場。

南韓 Lotte Mart、西班牙迪亞天天、法國歐尚（Auchan）、英國特易購（Tesco）退出中國市場，泰國卜蜂蓮花在中國大規模撤店，中國本土超市品牌好又多接連關店，近年家樂福、沃爾瑪亦被迫連續關店，以賣場模式為代表的傳統超市業態，似乎已走到懸崖邊緣。

傳統超市包括俗稱大賣場的大型綜合超市，以及中型綜合超市和小型綜合超市。

專家表示，家樂福旗艦店倒店，是面臨多重壓力的結果。從短期因素來說，受疫情影響，多數消費者不太願意出門買東西，所以超市業態面臨巨大市場壓力。

從中長期市場發展層面來看，電商給消費者帶來更多選擇，這對家樂福等零售業者來說，形成巨大市場替代效應。此外，線上平台更提供宅配服務。

不少零售業人士表示，大賣場等傳統超市的粗放營運方式「不靈了」，占據有利位置再請個好店長就能賺錢的紅利期早已過去。來自綜合電商、生鮮電商、社區團購的外部壓力，導致傳統超市的優勢不再。

大賣場的衰落，甚至改變城市商業格局。在過去，家樂福、沃爾瑪等大賣場往往能成為方圓幾公里內的社區商業中心，以至通往各個小區的「免費接駁車」一度成為大賣場標配。

如今，各種占地面積較小的便利商店、社區生鮮商店瓜分大賣場的客流，把「集中式」商業布局改成「分布式」。

上述變化不僅讓大賣場舉步維艱，更連累依附於大賣場的周邊業態。中關村家樂福大賣場，坐落在一個龐大的地下商業街中心，附近有百餘家銷售服飾、鞋帽、被單、鍋具、小零食的小店和餐飲店。隨著家樂福倒閉，這些店家也被迫全部歇業。