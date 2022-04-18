美而快拓電商版圖 打造三大營運引擎

電商業者美而快 (5321-TW) 繼打造網紅電商、直播電商二大業務後，旗下後支付服務 (BNPL) 品牌 Fasney 與國內兩直播平台 168 money、就醬播完成串接，第三大營運引擎到位，今年將藉此三動能，力拚全方面擴張電商版圖。

美而快表示，Fasney 過去以服務集團旗下相關網紅品牌為主，對接營收規模約 40 億元，此次合作的兩個直播平台去年 GMV(Gross Merchandise Value, 總交易金額) 分別高達新台幣 200 億元，為美而快增添營收可樂觀看待。

美而快進一步指出，金融科技已成零售和電商業者的兵家必爭之地，除了發展 BNPL，預計未來在此基礎上，發展區塊鏈電商，鑄造並發行集團專屬 NFT 等新業務，作為從 web2 跨足到 web3 的平台。

另一方面，美而快看好精緻生活美學的消費市場蓬勃發展，整合電商專業和網紅資源，拓展產品多元化，除原有服飾外，陸續進軍食品、美妝、保養品、寵物和生活等領域，期望藉此孵化出更多品牌，發揮網紅流量變現商業模式的效益。

此外，美而快觀察到直播電商的轉換率最高可達 30%，為傳統電子商務的 10 倍，因此，透過多樣數據的精準分析，確定和直播主適配性最佳的商品類別，由美而快負責商品、供應鏈、金流和物流等後勤支援，拓展直播電商動能。

美而快第一季合併營收 7.34 億元，年增 16.53%，創單季新高，今年在三大引擎的助攻下，全年營運可期。