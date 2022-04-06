電商不淡 東森購物Q1每股稅前賺4.55 元 寫同期新高

東森國際 (2614-TW) 轉投資東森購物網今 (6) 日公布 3 月自結合併稅前盈餘為 1.9 億元，每股稅前盈餘 1.51 元，第一季合併營收 (含草莓網、熊媽媽買菜網)72.6 億元，稅前盈餘 5.8 億元，年增 16.4%，每股稅前盈餘 4.55 元，寫歷史同期新高紀錄。

東森說明，第一季業績成長動能主要來自農曆年前大型家電、消費性 3C 產品銷售強勁帶動，同時，自然美生技美學中心營收年成長達 23.7%，而東森購物 2020 年底收購的熊媽媽買菜網，經過一年整合後，第一季繳出漂亮成績單，營收年增幅高達 124.6%。

東森指出，熊媽媽在雙北以機車快配服務主打 3 小時送貨到家，並搭配東森購物網，發揮完整供應鏈的綜效，與同業的快速到貨並駕齊驅。

而東森購物楊梅倉在去年啟用後，推動兩班制人力、增加核單頻率兩項措施，並積極提升併件出貨率，現行東購庫出併件率已提升至 45%，為加強優化配送速度，在都會區擴大全球機車快遞的合作範圍，向南延伸到嘉義，向北延伸到宜蘭。

另外，東森購物會員的黏著度也持續提升，截至第一季會員數已達 1052 萬名，為提升東森會員的穩定與黏著度，東森表示，東森幣發放達 228 億元，帶動 VIP 會員占比達 68%，顯示東森幣策略奏效。

展望後市，除了網路業績可望持續攀升，東森表示，今年策略布局首要看好寵物市場，將與異業合作開展複合式店面、持續開發自營商品，並以東森幣行銷串聯線上銷售與線下自然美、寵物雲等門市業務，力拚獲利再翻倍。

東森集團目標，今年全力推展「好吃、美麗、健康」的生態圈，東森購物全年將挑戰 465 億元營收目標。