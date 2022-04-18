晶呈科技大啖蜜月行情 連日開出紅盤重振IPO市場氛圍

晶呈科技 (4768-TE) 13 日以承銷價 86.8 元掛牌上櫃，15 日無懼大盤大跌 241 點，以 121 元作收，盤中逆勢上漲至 125 元，漲幅逾 44%，連日開出紅盤，領頭重振 IPO 市場氣氛，大展蜜月行情。

晶呈科技為國內半導體級超高純度特殊氣體大廠，經營團隊於半導體領域資歷豐厚，自行研發獨特的三切式（3-cut）精餾純化技術，能生產純度達 99.9999% 的特殊氣體，受國內外許多知名半導體大廠指名採用，晶呈科技本年 1-3 月累計營收已超過 1.86 億元，YOY+35.20%。展望今年，隨資料中心、邊緣運算、車用、物聯網及 AI 等應用需求上揚，半導體產業後市強勁，晶呈科技有望因客戶產能擴增受惠，第二季開始持續帶動業績成長。

除特殊氣體外，另自行開發之「晶圓重生」服務，具備節水、減廢、高回收再利用次數等特性，能大幅降低化學品使用量，並有效降低成本，淨零轉型勢在必行，未來可望成為營運成長新動能。

國票證券王祥文董事長表示，台灣半導體產業如何達到淨零碳排目標，將是產業未來共同努力的方向，相信晶呈科技能持續運用本身技術提供客戶更優質的解決方案，並強化台灣半導體產業競爭力。

晶呈科技為國票證券今年度第六件主辦承銷案，截至今日，國票證券已協助企業總募資金額近 37 億元，承銷團隊除積極輔導優質公司進入資本市場，提供投資大眾更多優質標的外；在協助上市櫃公司永續經營與籌資亦不遺餘力，國票主辦承銷春雨有擔保可轉債，總承銷金額合計高達 17.82 億元，為今年度截至目前市場 CB 競拍籌資規模之冠，顯見國票能提供客戶多元且專業的金融服務。