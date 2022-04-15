台積電法說釋出良好展望 本日表現將左右近期台股盤勢

在歷經短線強漲 310 點的激情後，昨 (14) 日台股開高走低，盤中最高來到 17245 點，終場下跌 56 點或 - 0.32%，收在 17245 點，成交量為 2544 億。全球經濟有著諸多不確定性，台股呈現外資賣、內資買的局面，昨亞洲股市中以台股最為疲弱在這種盤勢下，投資人應該如何操作比較好？

對此永誠國際投顧分析師劉良梅表示，近期盤勢較難操作，主要是先前的俄烏戰爭通膨導致油價飆升衝擊對於消費性電子的需求、中國封城停工使得電子供應鏈面臨斷鏈、聯準會將採更積極的升息政策，導致近期資金持續撤出新興市場回流美國，以台股來說近期外資多站在賣方，今年度以來已經賣超逾六千億，台幣持續走貶。

近期盤面量能經常不足三千億，但在量能不足的情況下，加上電子族群成交比重持續下滑，主要也是近期半導體雜音實在太多，主要是市場擔心半導體景氣是否趨緩或呈現衰退，但根據台積電昨天釋出的展望，就算全球經濟呈現高度不確定性，但半導體長期需求結構仍會因為 5G 以及 HPC 相關應用的產業大趨勢下成長，這不斷使得產品數量增加，也會驅動許多終端產品的半導體含量也會大幅提升，在供應鏈的部分，台積電預計 2022 產能計畫不會受到任何影響，因此展望也不會下修。

隨著台積電釋出相當良好的展望，這就表示整個半導體產業仍具成長動能，那即使面臨衰退也是個別應用衰退，而非全面性的景氣下滑。也可以說，即便短期消費性電子真的有所衰退、但世界趨勢對於 AI、HPC、IoT 仍有著強勁需求。而對照近期台股盤勢的表現，市場對於展望可能過於悲觀。

以台積電法說會仍保持展望以及資本支出不變，短線市場可能就會止穩，並且 AI、HPC、IoT 相關族群及個股，就是長線可佈局的方向，劉良梅最後提醒，但若台積電釋出展望，而本日仍然下跌，在利多不漲的情況下，可能助長市場悲觀情緒，短期指數恐易跌難漲，投資人在此時宜保守應對，建議投資人朝向新能源、電動車等方向布局，會是較佳的投資策略。

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