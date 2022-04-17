電子股庫存調整壓力大 Q2大盤難逃盤整

台股提前反應第 2 季底電子股可能面臨的庫存調整雜音，周線連二黑，法人表示，在庫存調整壓力下，電子股壓力警報尚未解除，近期股價可能持續疲軟，並進一步影響盤勢。

安聯投信表示，近期台股漲跌波動幅度加大，主要是受市場對電子業的庫存修正、需求放緩等擔憂，加上中國封城時間延長，也加重市場對於需求影響擔憂程度、相關雜音變多，導致電子股相關似有出現加速趕底的跡象。

富蘭克林華美投信指出，受升息議題與疫情干擾，短期間資金布局較偏穩健保守，但中長期看好的趨勢不變，而儘管通膨議題美國升息縮表、地緣政治風險與 Omicron 疫情仍具變數，但台灣經濟成長率相對偏高，預估今年也僅次於去年，建議在市場震盪整理之際，可逢回適度分批布局，選擇連續幾季具業績成長或具高股息標的。

PGIM 保德信高成長基金經理人葉獻文表示，國際油價受俄烏戰爭居高不下，導致市場對於未來需求面展望轉趨較為悲觀，也促使聯準會緊縮加速可能性大增，都是讓股市大幅震盪的原因，但從近期指數快速回檔幅度來看，頗有過度反應之嫌。

葉獻文認為，從晶圓龍頭大廠釋出的展望與數據良好，反映出台股基本面有硬底子，而外資今年來的調節主要是跟著聯準會動向，並非看壞台股基本面，加上台股的高殖利率優勢，有望吸引低接買盤進場，預期第 2 季台股走勢，將以區間震盪為主。

針對下周台股表現，葉獻文指出，下周重量級美國科技股財報將陸續登場，包括 IBM、特斯拉、ASML，同時 4 月最後一週的超級財報週更是備受全球關注，蘋果、高通、AMD、英特爾、Google 都將公布財報與市場展望，若能釋出正向展望，有望提振近期震盪的行情走勢，對於台廠供應鏈也有支持作用。