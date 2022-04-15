大樹啟動三跨計畫 寵物門市上看20間

醫藥連鎖通路商大樹 (6469-TW) 今 (15) 日參加櫃買中心業績發表會，副總盧山峰表示，集團啟動跨品牌、跨產業、跨海外等三跨計畫，其中，跨產業是搶攻寵物門市，預期達到 20 家門市後，將可開始穩定獲利。

據統計，2021 年全台犬貓數首度超過 15 歲以下孩童數，且數量持續成長，台灣寵物市場規模更達到 500 億元。盧山峰指出，大樹具有藥局營運經驗，可以將模式複製到寵物門市上，按照過往經驗，大樹寵物達到經濟規模，將會開設 20 家門市，同時有穩定獲利。

其他計畫方面，大樹預計 2023 年啟動跨海計畫、進軍中國市場，盧山峰說，規劃與中國當地業者合作，採授權加盟方式，雖然近期中國疫情緊張，但目前展店計畫沒有改變，後續將持續關注疫情發展狀況並滾動式調整。

盧山峰進一步說，中國政府近年法規開放，逐步放寬投資項目，再者，2020 年外資可過半持有藥品零售企業，隨著法規開放、中國轉型發展自費市場，也讓外資看到進場時間點。

至於跨品牌方面，大樹已與日本品牌 SUGI 簽署亞太發展合作協議，除了將日本商品導入 150 家門市外，更開設複合式商店，涵蓋領藥、處方藥、日本日用品、保健品、保養品等。