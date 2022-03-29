〈ESG大趨勢〉鴻海衝刺淨零碳排 五階段實行碳中和路徑

企業淨零碳排成為全球趨勢，鴻海 (2317-TW) 環保長洪榮聰今 (29) 日也分享鴻海在淨零碳排上的布局與實行路徑，並剖析企業碳中和路徑的五個階段。

鴻海官方臉書貼出，洪榮聰今日受邀出席「全球淨零競逐與產業低碳新創契機」論壇，與各方產官學研代表分享鴻海的經驗外，也探討未來新綠色商機的崛起與機會。

洪榮聰表示，企業的碳中和路徑第一步摸底調查、第二步制定碳目標及規劃、第三步碳減排 (生產技術升級 / 綠色供應鏈)、第四步再生能源、第五步碳抵消，其中，摸底調查及制定碳目標及規劃，碳減排、再生能源以及碳抵消則是核心任務，而相關訊息必須全程披露。

而根據鴻海的目標，短期除了遵守廠區當地政府的 NDC 或碳排政策，並符合國際以及當地環保法規，達成零違規外，同時，廢物處理達成 100% 轉換率，焚化率低於 10%，並以商業野心 1.5 度 C 減碳情境，預計於 2023 年前通過科學基礎目標倡議組織 (SBTi) 目標驗證與批准。

此外，鴻海也回應氣候行動 100 + 指導委員會提出的三大目標並採取行動，強化氣候變遷治理、針對價值鏈的溫室氣體排放採取行動、依照氣候相關財務揭露建議 (TCFD) 進行資訊披露。

鴻海中長期則規劃，要達成集團價值鏈溫室氣體排放與《巴黎氣候協定》目標，並保持一致並於 2050 年之前實現溫室氣體淨零排放，以及 Zero Waste 零廢園區。