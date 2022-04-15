電子股倒地 台股重挫241點收全場最低17004點 周線連二黑

台股今 (15) 日開低走低，權王台積電法說行情失靈，電子族群全面倒地，指數重挫逾 200 點，回測萬七，盤面上資金流向食品、航運、鋼鐵及快篩族群，加權指數終場下跌 241.47 點或 1.4%，收在最場最低 17004.18 點，失守 5 日線，成交值 2681.65 億元。台股周線連二黑，累計下跌 280 點。

櫃買指數終場下跌 3.62 點或 1.74%，收在 204.31 點，成交值 704.79 億元。上市櫃成交值合計 3,386.44 億元。

台積電 (2330-TW) 儘管首季獲利創新高，不過第二季展望低於市場預期，今日湧現賣壓，重挫近 2%，收 562 元，市值滑落至 14.57 兆元；大立光 (3008-TW)4、5 月營收將較 3 月差，今天也遭到調節，跌逾 1% 力守 1600 元關卡；聯電、聯發科、瑞昱、聯詠等半導體族群跌勢都很重。

高價股同步遭到大舉提款，股王信驊 (5274-TW) 下挫近 4%，收 3205 元，矽力 - KY、譜瑞 - KY、AES-KY 股價暴跌超過 8%，其中 AES 差點失守千元關卡，台股終場仍維持八千金，此外，力旺、祥碩、世芯 - KY、富邦媒、亞德客等均賣壓沉重。

貨櫃航商長榮今天吸引資金進駐，終場上漲 2.5%，陽明也有 1% 以上的漲幅，散裝航運股受 BPI 指數強彈的激勵，慧洋 - KY 股價飆漲 9%，四維航、裕民、新興、中航等同獲買盤青睞，而航空雙雄今天連袂回檔，長榮航跌近 3%。

台塑越南河靜鋼鐵開出 6 月內銷盤價，為連續第 3 個月調漲，市場預期，中鋼今天開出的 5 月內銷盤價可望跟進，以反映原料成本高漲。鋼鐵族群無懼大盤賣壓，吸引買盤進駐，中鋼 (2002-TW) 力守平盤之上，世紀鋼大漲 5%，大成鋼、中鋼構、春雨等均在盤上表現。

本土疫情嚴峻，確診人數不斷攀高，政府已啟動徵用快篩，並出動國軍協助廠商快速擴充產能，快篩題材今天仍為多頭焦點，國內市占率最高的泰博今天股價續揚，一度站上 300 元大關，寶齡富錦、ABC-KY、瑞基更強勢攻上漲停，亞諾法、安特羅、金萬林、普生等漲勢都相當凌厲。