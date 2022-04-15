〈焦點股〉中鋼5月盤價看漲 鋼鐵族群抗跌

台塑越南河靜鋼鐵昨 (14) 日開出 6 月內銷盤價，為連續第 3 個月調漲，市場預期，中鋼今 (15) 日開出的 5 月內銷盤價可望跟進，以反映原料成本高漲。鋼鐵族群今天無懼大盤賣壓，吸引買盤進駐，中鋼 (2002-TW) 力守平盤之上，世紀鋼 (9958-TW)、大成鋼 (2027-TW)、中鋼構 (2013-TW) 等均表現強勢。

河靜鋼鐵開出 6 月盤價，熱軋每公噸上漲 20 美元、約新台幣 580 元，線材每公噸上漲 35 美元、約新台幣 1015 元，為連三漲，河靜鋼指出，俄烏戰爭迄今逾一個半月，原物料價格波動不小，鋼鐵供需也見到某種程度的失衡，考量客戶營運狀況及參酌進口行情後，決定適度調整盤價。

雖然本周多家中國指標鋼廠如寶鋼、鞍本鋼等 5 月盤價開出平盤，但中鋼認為，目前鋼市下游庫存去化告一段落，回補需求陸續浮現，加上歐洲、亞洲鋼鐵供給端都出現雜音，在原料高檔支撐下，盤價可望持穩向上。

中鋼今天一度漲至 39.7 元，但多空呈現拉鋸，股價一路在平盤附近整理，力守月線；鋼鐵族群表現有撐，其中世紀鋼量價齊揚，盤中噴漲逾 8%，最高來到 135 元，4 月以來，世紀鋼累計漲幅超過 2 成，此外，新光鋼、大成鋼、中鋼構春雨等也有 1-2% 的漲幅。

世紀鋼繼沃旭、哥本哈根基礎建設基金 (CIP) 等合約後，又再奪下海龍 2A 風場，與子公司世紀風電共計取得 21 座三腳套管式水下基礎構件訂單，今年營運看俏。世紀鋼今年前 3 月營收累計 22.24 億元，年增 32.6%，創歷史新高。