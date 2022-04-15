【Wen姐筆記】台積財報超標 外資卻大買反1  反彈步步驚心

新台幣匯率在 29 元兌 1 美元附近暫時止貶，外資歸隊 1 天後，昨日轉趨觀望，台積電財報也繳出超標成績單，但是台積電 ADR 仍下跌下跌逾 3%，外資卻大買反 1，讓台股本波反彈仍步步驚心，短線上強弱分界為 17188 點；關鍵點位為 17153、17222 與 17333 點。

台股啟動本波反彈，17200 點城池是否能轉為多方補給區，將成為反彈是否延續的關鍵! 17200 點兩端哨站為 17188 與 17222 點，如能守穩短多才能保住控盤權，反彈行情才不至於熄火。

17253 點至 17300 點城池間，多方最好能儘速收復，17300 點兩端哨站為 17282 與 17313 點，只要能夠守穩，多方才可望蓄勢再挑戰年線與月線。不過 17333 至 17366 點間，仍是多空火線角力雷區，而多方得收復 17400 點城池，才能逆轉勝! 17400 兩端哨站為 17386 與 17422 點。

但如 17188 點棄守，短多控盤掉球，需提防往 17153 至 17100 點城池回測，而 17100 點兩端哨站為 17077 與 17123 點，再棄守得堤防進入 17000 點城池保衛戰， 17047 與 17000 點兩端哨站 16988 與 17026 點，仍是本波 17000 點攻防的背水一戰底線。

這波如再棄守 16988 點，需提防有測低破低危機。16947 點至 16900 點城池，將攸關台股是否能夠保底，16900 點兩端哨站為 16919 與 16888 點。

今日觀察的重點仍為台積電與新台幣匯率，所幸美股休市，台股內資多爭取一天的喘息空間。再次重申，台股目前位階為反彈，在月線未收復前，多方切勿掉以輕心，如多方控盤再次掉球，需提防 17000 點城池保衛戰再度登場。(僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)