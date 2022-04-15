迎接客運回溫 台灣虎航招募機師、客艙組員

台灣虎航 (6757-TW) 今 (15) 日宣布，由於看好疫後旅遊市場復甦，各國也陸續釋出開放邊境的好消息，再加上 A320neo 新機也將陸續完成交付，即日起將釋出百名職缺，涵蓋機師和客艙組員。

受疫情影響，台灣虎航近兩年暫停人才招募，但隨著疫苗施打率逐漸提升，台灣虎航表示，將藉本次徵才培育新世代人才，以迎接客運市場回溫。

台灣虎航將全方位招募培訓機師、有經驗的正 / 副機師、CPL(Commercial Pilot License) 商用機師，以及客艙組員。

其中，培訓機師的招募時間至 6 月 30 日，凡為大學以上畢業不限定科系、無須航空相關工作經歷、多益 750 分以上，且符合民航局航醫中心體檢標準和公司需求者都可報考，錄取後將安排接受專業基礎飛行課程，受訓完成並考核合格通過，即可成為正式機師。

而 CPL 商用機師的招募時間則為 4 月 18 日起至 5 月 31 日止。

客艙組員的招募時間為 4 月 25 日起至 5 月 8 日，報名資格為大學以上畢業或具應屆畢業資格、多益 550 分以上者， 5 月 21 日、22 日進行初試，5 月 28 日、29 日進行複試，錄取客艙組員，將於下半年分批報到。

受到疫情衝擊，台灣虎航去年虧損達 22.69 億元，每股虧損 7.19 元，不僅連 2 年虧損，更較 2020 年虧損 13.7 億元擴大，累積虧損已達實收資本額二分之一。