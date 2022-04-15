〈亞太電股臨會〉董座：合併案經公正單位評估 對股東權益有利

亞太電 (3682-TW) 今 (15) 日召開股臨會，討論擬與遠傳 (4904-TW) 合併案，不過外界對於價格換股比例有疑慮，對此，董事長陳鵬回應，不同公司的合併案有不同方法，此次合併案已經過第三方公正單位評估，此外，長期來看，對於股東權益有利。

陳鵬認為，公司合併案多數都有不同算法，如以市值、本益比等；當兩家獲利公司合併時，期望有 1 加 1 大於 2 的價值，因此會有溢價情況，但不能把溢價當作標準，需要有第三方公正單位來審查。

他提到，全球除了香港以外，其他國家只要出現第四家業者，就會走到合併，去年台灣大吃下台灣之星也是一個起點，台灣電信產業也出現整併，但也要思考公司選項不多。

陳鵬表示，與遠傳合併過程中有把所有正項、減項因素考慮進去，其中，減項方面，兩家業者為講求效益，未來會有基站、門市等重複成本，此外，合併後短期內會兩網並存，需要時間讓用戶把手機 SIM 卡轉自遠傳。

陳鵬強調，合併案是為股東長期考量，透過換股方式合併，股東可以審視持有股票價值，尤其電信產業從五家的價格殺價競爭，未來將是三家多元化內容應用的競爭，外界多看好電信產業未來發展，也將帶動股價上漲。

他認為，亞太電與有賺錢的遠傳進行整合，未來股票仍有價值，也有穩定的股息；若不合併，亞太電會經營的很辛苦，必須持續籌資金，從股東權益來看，合併是有利的。

陳鵬並承諾，電信產業因應多元化發展，人才需求大，會努力替員工爭取權益，第一關是股東會要先通過。

談到台灣電信市場，陳鵬指出，產業多年來產生過度飽和，目前全台有近 3000 萬個門號數，平均每個人有 1.5 個門號，此現象對於小業者經營相當困難。

陳鵬坦言，亞太電過去向台灣大借網，可以說是產業創舉，一套資源可以提供給兩家業者，儘管此舉未被主管機關核准，公司必須自建網路。再者，電信產業屬於特殊產業，需要大筆資本支出、一定程度的覆蓋率與基礎建設，因此財務狀況也會受到影響，導致虧損持續產生。

至於用戶部分，陳鵬說，過去原預期可以透過降價爭取客戶，不過業者間差異化不高，因此用戶數成長有限。