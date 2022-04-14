奇景推低功耗AI智慧視覺解決方案 獲戴爾採用

奇景光電 (HIMX-US) 子公司 Emza 今 (14) 日宣布推出 WiseEye 筆電 AI 視覺解決方案，與電腦大廠 Dell (DELL-US) 合作，將導入 Latitude、Inspiron 和 Precision 等系列筆電產品線，可望進一步提供用戶隱私與資料安全。

奇景專屬設計 Q 超低功耗 AI SoC、CMOS 感測器，搭配 Emza 情境感知 (Contextual Awareness) 演算法，將提供人物偵測、人物移動及人臉方向等各式智慧型視覺感測，來連結應用平台與使用者互動狀態，有效增加顯示器的功耗管理，提高電池效能並延長運作時間。

奇景表示，超低功耗 WiseEye NB 系統，能為下一代新型筆記型電腦增添先進的人物偵測功能， 應用包含用戶移開視線偵測，來調整電腦亮度；旁觀者偵測，能保護用戶機密資料；智慧人物偵測，在用戶接近時解鎖電腦，並離開時將其鎖定，以及個人化效能調適。

Dell 感測技術專家 Karun Reddy 表示，奇景與 Emza 的 WiseEye NB 方案設計輕薄且可以獨立運行，並能相容 Dell 的任何平台，在現階段混合工作環境中能在隱私、安全和電池壽命方面，為客戶提供更高價值。