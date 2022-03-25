顯卡報價雪崩 實探深圳華強北 店家：還會繼續降！

國際市場高階顯示卡報價一夜雪崩，中國也傳出下調售價的消息，「中國電子第一街」華強北市場的顯卡價格年後就開始跌，目前已處於近兩年低點，且多家店家表示，可能還會繼續跌。

證券時報報導，華強北一家顯卡專賣店老闆說：「現在顯卡的價格屬於低價了，目前 RTX 3080 顯卡報價普遍在（人民幣）7,000-8,000 元左右，而年前一張 RTX 3080 的顯卡可以賣到一萬出頭，巔峰時一張不鎖算力的 RTX 3080 報價，可以高達 14,000 元左右。」

另一家店家老闆表示，顯卡最近一次降價是上周，RTX 3080 大概跌了 100 元 - 200 元，並說：「現在買顯卡性價比不高，之後可能還會再跌幾百塊」。

中關村在線的數據顯示，3 月顯卡價格下探至近兩年來最低水準，其中 RTX 3080 Ti 甚至「破發」，出現低於官方售價的情況。

3 月 22 日，京東電商不計預售、秒殺等特殊情況，且包含第三方賣家，RTX 3080 Ti 最低售價為 8,399 元，而輝達 (NVDA-US) 的官方售價為 8,899 元。

隨著比特幣價格回落，各國政府加強監管虛擬貨幣挖礦，產業逐步回歸理性，導致挖礦顯卡需求持續下降。市場上有部分聲音認為，「礦難」是顯卡價格下跌的重要因素之一。

一位業內人士說：「其實顯卡最初漲價主要還是兩個原因，一個是因為挖礦，另一方面就是產能跟不上，現在降價也因為情況反過來了，大家不怎麽挖礦了，產能也跟上來了」。

該人士並表示，顯卡降價對企業的影響不大，「毛利率會變低一點，其他影響不大，目前顯卡出貨的總量還是在上升的」。

此外，在「礦潮」退去後，二手市場湧入大量「退役」顯卡，這種產品被稱為「礦卡」，價格遠低於普通二手顯卡。華強北店家「華強電子世界」老闆說：「去年 1 月很多人買了顯卡去挖礦，挖了六個月賺了錢，又可以把顯卡二手賣出。」