「環球Online」APP祭4大回饋首度搶母親節檔期 估業績將增至少3倍

本土疫情持續升溫，但與疫情共存已成為新趨勢，環球購物中心指出，目前正進行首波母親節檔期，為能減少確診疫情干擾，Global Mall 擴大串聯線上線下，自家的 APP「環球 Online」線上購物首度搶進母親節檔期，祭出吸客四招，目標一口氣帶動線上業績成長 3 倍以上。

「環球 Online」線上購物首度加強母親節檔期促銷，即日起至 4 月 20 日祭出吸客四招。(圖：環球購物提供)

環球購物表示，今年「環球 Online」APP 首度加強母親節檔期促銷，即日起至 4 月 20 日祭出吸客四招。

首先，「豪撒折價券」一次祭出近 10 種折價券，且最高滿 5000 元現折 500 元。

其次，Global Mall 擴大虛實串聯，推「美食到店取全面折扣、當日快取」服務，集結近 1500 項美食，可滿足消費者一日三餐並一站購足，而多個知名品牌包括朱記餡餅粥、靜岡勝政日式豬排、Bellini Pasta Pasta、京都勝牛、銀座杏子豬排、Miopane、哈肯鋪等，不僅可享不限金額領券結帳 9 折優惠，還能當天下單、當天至分店專區一次領；環球購物觀察到，購買客群以通勤族或職業婦女為主。

第三，Global Mall 首度推出「八店 DM 明星商品線上立即購」，上千品項涵蓋化妝保養品、生活居家用品、運動休閒服飾等品項，均可線上直接下單購買。

第四，「環球 Online」線上購物即日起至 4 月 18 日聯合 7 大品牌齊推「線上健康家電展」5 折起，集結飛利浦、輝葉良品、LG 家電、奇美家電、日立家電等，共計超過 200 項商品，涵括生活、健康及美容、除濕機、按摩器、冰箱、電視機等各種家電，可一次購齊。

環球購物表示，在網購成長的趨勢下，「環球 Online」線上購物業績呈爆發性成長，去年成長超過 10 倍，客單價更超過實體分店 3 倍以上。

而 4 月以來因疫情升溫，外帶外送需求較 3 月同期成長超過 20%，為考量消費者採分流避開餐飲熱門時段所需，Global Mall 全台八店集結近 150 個餐飲品牌，推外帶 7 折起、晚鳥八點享 8 折。

除了上述已祭出各種高回饋，環球購物全台八店仍規畫有低門檻滿額贈，刷 Global Mall 聯名卡當日累計消費滿 3,000 元送 200 元電子商品禮券，尤其振興券使用僅剩 2 周的時間，加碼推「紙本振興券週週抽獎」。

會員持紙本振興券消費，單筆滿 1,000 可累積 1 次抽獎機會，將抽出的 Gogoro 機車，接著還將陸續每週抽出 Johnson@Mirror 新概念健身魔鏡、iPhone13 及 AirPods3，同時還推有振興券 200 元、500 元超值專區，優惠 6 折起。