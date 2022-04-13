〈台股盤後〉權王領軍非電助攻 重回萬七收復5日線

台股今 (13) 日在電子權值股領軍、金融、鋼鐵與觀光等非電族群助攻下，帶動指數反彈大漲 310.74 點，終場收在 17301.65 點，重新站回萬七關卡，收復 5 日線，惟市場觀望氛圍尚未消退，成交量僅 2609 億元。

資金回流新台幣盤中一度升破 29 元關卡，半導體族群今天重拾資金青睞，權王台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW) 與聯發科 (2454-TW) 全數收紅，明 (14) 日即將召開法說的台積電大漲近 3%，股價收在 573 元；聯發科大漲 4.5%，聯電也在買單敲進下，推升股價大漲 2.5%。

非電族群以電纜族群相對強勢，包括華新 (1605-TW) 終場大漲逾 9%，收在漲停關門，距離漲停僅半步之遙，華榮 (1608-TW)、大山 (1615-TW)、華電 (1603-TW) 與合機 (1618-TW) 挾平價優勢，吸引買盤敲進，終場大漲逾 3%Y 作收。

指揮中心鬆口透露，今年暑假出國反台可望免隔離，消息面激勵觀光族群股價大漲，鳳凰 (5706-TW)，雄獅 (2713-TW) 雙雙攻上漲停關門，雄獅終場大漲 9 元，推升股價衝破百元，收在 104 元。

另外，夏都 (2722-TW)、晶華 (2707-TW) 終場也有 4% 以上漲幅，新天地 (8940-TW)、美食 - KY(2723-TW)、華園 (2702-TW) 也在買盤敲進下推升股價大漲逾 3%。

航運族群今天也是買盤關注焦點，其中航空雙雄的長榮航 (2618-TW) 與華航 (2610-TW) 終場大漲逾 3%，貨櫃三雄的長榮 (2603-TW) 大漲逾 4%，陽明 (2609-TW)、萬海 (2615-TW) 也有 3% 以上的漲幅。

有升息題材加持的金融股也是今天盤面相對抗跌族群，新產 (2850-TW) 終場上漲近 3%，王道銀行 (2897-TW) 與上海商銀 (5876-TW)、第一保 (2852-TW) 也有 1% 以上漲幅，金控股則以兆豐金 (2886-TW)、永豐金 (2890-TW) 相對有撐，終場上漲逾 1% 作收。

台股今天在資金回流下，展開跌深反彈攻勢，但資金主要鎖定觀光、航運等非電族群，電子族群比重仍低於 5 成，加上量能並未明顯放大，短線須留意漲多拉回風險。