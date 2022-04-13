台股大漲310點 外資終止連6賣 三大法人買超149.51億元

台股今 (13) 日由台積電領軍電子股展開強彈，一舉收復萬七、五日線，航海王、鋼鐵人等傳產股也表現強勢，帶動加權指數終場大漲 310 點，收在 17301 點，三大法人同站買方，共買超 149.51 億元，外資終止連 6 賣。

觀察三大法人今天資金變動情形，外資終止連續 6 個交易日賣超，轉為買超 105.58 億元；投信同步買超 31.3 億元；自營商也回頭買超 12.6 億元。三大法人合計買超 149.51 億元。

權王台積電 (2330-TW) 法說前夕吸引買盤回流，今天股價強漲，最高來到 576 元，終場收 573 元，漲福 2.87%，市值回升至 14.85 兆元；聯發科 (2454-TW) 勁揚超過 4%，終場收 880 元，市值也攀升至 1.4 兆元；聯電、瑞昱、台達電、鴻海、國巨等電子權值股反彈力道也相當強勁。

資金同步轉進航運股，貨櫃航商長榮勁揚 4%，萬海、陽明漲逾 3%，航空雙雄受惠解封題材，華航、長榮航大漲超過 3%，其他包括新興、中航、台航、榮運等，漲勢都相當強勁。鋼鐵股同步走高，志聯、千興、新鋼、佳大齊亮燈漲停，燁輝、燁興、彰源、聚亨、春源等也上漲 3-5%。

高價股方面，股王信驊飆漲近 8%，達 3270 元，矽力 - KY、力旺、旭隼上漲 1-2%，世芯 - KY 大漲逾半根停板，一度重返千金股行列，可惜尾盤沒能站穩收 984 元。

國內本土確診人數不斷攀高，快篩需求大增，但市場預期政府恐低價徵收快篩試劑，相關族群今天股價普遍拉回，寶齡富錦、亞諾法、ABC-KY、普生等均震盪走跌，不過，泰博、安特羅逆勢收紅。