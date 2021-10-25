瑩碩、健喬攜手布局三高市場 首賣降血脂藥

瑩碩 (6677-TE) 與健喬 (4114-TW) 今 (25) 日簽署合作意向書，品項涵蓋三高疾病、泌尿科、腎臟科等多項藥品，此次將優先合作降血脂藥品，由健喬取得藥證所有權及銷售權，瑩碩則可收取簽約金與各階段定額權利金。

瑩碩旗下治療降血脂藥品，為國內首張拿到同原廠複方成份劑量的學名藥藥證，將由健喬取得該藥品的藥證所有權及銷售權。瑩碩董事長王建治表示，降血脂藥已上市多年，預期透過健喬的銷售團隊參與後，能擴大行銷能量及藥品滲透率。

王建治指出，由於台灣製藥市場規模不大，若能強化同業合作，整合產業上下游能量，有助提升企業營運效能，此次與健喬建置完整銷售通路，有望大幅提升藥品市占率。

健喬董事長林智暉提到，全球老年化社會發展，慢性患者逐年增加，用藥種類及數量也隨之增多，複方用藥可增加用藥的便利及順從性，達到更好的疾病控制。

據國民健康署調查，2017-2020 年 18 歲以上國人三高盛行率，高血壓 26.76%、高血脂 25.6%、高血糖 11.05%。此外，2002-2017 年有三高的民眾發生腦中風機率，是正常人的 1.4-1.7 倍。

健喬表示，膽固醇過高會增加血管疾病及罹患中風風險，低密度脂蛋白 (LDL，也稱壞膽固醇)，過高的 LDL 值將影響血液黏稠度、流動性慢，會累積黏附在血管壁上，並造成血管硬化現象。