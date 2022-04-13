永豐成大產學合作 運用AI精準行銷成果豐碩

永豐金控 (2890-TW) 子公司永豐銀行與國立成功大學第二階段為期三年期產學合作，首年已經完成提升業務效益的「數位帳戶客群精準行銷」、輔助營運決策的「銀行分行選址妥適性決策」及建構數位金融生態圈的「校園未來金融實驗」等三大專案，包含運用 AI 精準行銷模型，大幅縮短每年 1,500 小時作業時數，以及降低成大校園現金支付比例近 10% 等，成功實踐無所不在的場域金融發展願景，更搭起學界與產業的橋樑，成果豐碩。

永豐銀行於 2017 年開始與成大展開產學合作，第一階段投入信用評等報告、精準行銷、商品推蔫與區塊鏈領域研究，也提供獎學金等育才計畫，成效斐然。於 2020 年再與成大第二階段為期三年的產學合作，在「新科技、新架構、新業務模式」三大核心原則下，透過結合領域知識與深度技術，再創金融科技新局面。

在「數位帳戶客群精準行銷」專案方面，永豐與成大運用 AI 精準行銷模型，進行數位客群貼標及應用，加速行銷作業流程 40% 時間，並預測潛在停滯戶以預防顧客流失，預測潛在高貢獻客戶以聚焦經營資源，預估一年可節省行銷作業工時約 1,500 小時，致力於精準提供不同客群差異化的金融服務與經營策略。

在「銀行分行選址妥適性決策」專案方面，接續第一階段合作成果，永豐銀行增進模型對地區發展的學習強度，減少人煙稀少或道路不發達區域分數的誤判，並結合 AI 技術加強分行區域潛力預測能力，透過分行內部營運歷史資料預測未來 6 項分行績效指標，提供分行營運調整的參考。此外，也透過建立區域資訊整合平台網頁，視覺化呈現模型預測結果以及地理空間資訊，給予決策者更全面且便利的分行營運調整評估。未來將納入更多可能影響地區發展的變因，如嫌惡設施，各行業類別數量等資訊，以期讓決策判斷更加全面。

除了優化經營策略，「校園未來金融實驗」專案更跳脫商業化模式，以校園金融生態的經營方式切入校園，提升學生金融素養並協助跨領域學生接觸金融知識。透過全台首創校園虛擬金融角色「成大校鼠」發揮社群影響力，成功引導近 400 位成大受眾開立數位帳戶並體驗數位理財。此外，專案期間永豐銀行於成大正式導入行動支付服務，更偕同校方透過 API 串接技術，開發「成大線上繳費平台」，協助校園支付數位轉型，並朝無現金智慧校園的目標邁進。期間降低校園現金支付比例近 10%，永豐數位支付提升 13%，逐步實踐無所不在的場域金融發展願景。

永豐金控表示，攜手成大展開產學合作已邁入第五年，透過成大豐富的理論架構，結合永豐各項金融服務，每一年度都延續過往成效，不斷提升營運效率之應用範圍，以科學數據建立決策輔助工具，協助提升金流審查效能與現鈔管理作業，降低作業頻率及人力負擔。另一方面，也持續藉由數據建立客觀商品推薦模型，有效提升行銷成交率；提供匯率預測分析，協助客戶判斷市場趨勢，增加交易策略深度與廣度，深化理財商品往來，逐步實現與實踐對未來金融的想像。