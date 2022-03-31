財管成績耀眼 永豐金勇奪《財訊》八大獎

永豐金控財富管理經營績效有目共睹，本 (3) 月再度勇奪《財訊》雜誌《2022 財富管理大獎》共八大獎殊榮！永豐金控表示，子公司永豐金證券榮獲券商類「最佳財富管理獎」、「最佳服務獎」、「金融服務創新獎」、「最佳平面行銷獎」及「最佳影音行銷獎」共五大獎；永豐銀行則獲本國銀行類「最佳理專團隊獎」、「最佳客戶推薦獎」與「最佳平面行銷獎」三大獎肯定。

永豐金控及各子公司團隊以客戶需求為核心，秉持金融專業及服務熱忱，提供最適化資產配置方案，實現財富永傳承諾。永豐金證券掌握頂層差異化與小資理財兩大趨勢，打造特色財富管理；以數位化、中文化、小額化三大關鍵，推出三大亮點服務，包括豐存股主打小資存股；大戶投 APP 強調用戶體驗，讓客戶擁有最好的看盤環境；豐雲學堂人人都可以接收理財知識。

此外，並為首批拿到主管機關核發開辦服務高資產客戶牌照的證券商之一，以專業團隊、優異數位平台與完整的產品策略，一舉拿下「最佳財富管理獎」、「最佳服務獎」及「金融服務創新獎」(大戶投選股交易 APP) 三大獎項榮譽。

永豐金證券表示，數位金融進化，不只是解決投資痛點，而且豐富投資旅程中的樂趣，這次獲得「最佳平面行銷獎」的年度投資歷程回顧活動，扣緊投資大議題、分析投資人過去一年的投資行為與他人的相對關係、再進行個人名次與揭露永豐金證券全體投資者之間的領先位置，融合知識、資訊與樂趣，更可以為未來的投資建立信心與參考。另外備受好評的豐存股平台，以生活情境敘述豐存股如何幫助投資人小金額達成投資夢想，拿下本屆「最佳影音行銷獎」。

永豐金證券表示，數位金融是發展重點，透過整合創新的服務與工具，成為客戶投資理財的後盾，打造成為投資人心目中的最佳數位平台，協助投資人第一次理財就上手，進而穩健累積財富。

永豐銀行財富金融處處長徐德里則表示，永豐銀行始終以客戶需求為優先，傾力提供從高端到普惠金融的全方位服務，實現不同世代客戶的財富目標，其中去 (2021) 年針對高資產客戶成立「高資產理財部」提供一系列客製化理財商品、資產保全及財富傳承等專業諮詢與協助，勇奪本次「最佳理專團隊獎」肯定。

同時，去年永豐銀行為全面滿足財管高資產客戶、小資族及滑世代等多元族群需求，透過信託平台陸續推出結構型商品、美股單筆或定時定額投資等，建構完整產品線，同步強化行銷及交易流程，創新理財服務三管齊下升級顧客旅程 (Customer Journey)，成為獲得「最佳客戶推薦獎」的致勝關鍵。

此外，永豐銀行推出「2021 薦賞季」活動從「分享」出發，視覺設計以並行於蔚藍海洋上的帆船，象徵客戶與親友共享尊榮禮遇、綻放精彩人生，再度獲「最佳平面行銷獎」肯定。