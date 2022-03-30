永豐銀打擊詐欺洗錢犯罪 半年內查扣不法所得逾4000萬元

永豐金 (2890-TW) 旗下永豐銀行與刑事警察局共同善用科技聯防機制，預防並打擊詐欺洗錢犯罪，刑事局於今 (30) 日特別於刑事工作會報上頒獎給永豐銀行，感謝永豐銀行共同善用科技聯防機制，抵禦詐欺洗錢犯罪。

永豐銀行自去 (2021) 年 10 月起，配合刑事局共同研商「詐欺案件金流分析及被害款項攔阻」等防堵詐騙方式，協助該局查獲網路詐欺集團 4 件 77 人，查扣不法所得總額逾新台幣 4000 萬元，建立公私部門協力合作打擊犯罪的良好典範。

永豐銀行總經理莊銘福表示，詐騙集團慣於利用網路交易及多層次轉帳移轉犯罪所得，透過行動裝置之便利性快速進行交易，躲避追查，導致檢警難以追蹤金流去向。永豐銀行為善盡企業社會責任，加強疑似洗錢交易監控，並積極與刑事局合作，研究可疑交易態樣之異常金流，提供警方整合情資及銀行實務諮詢，透過公私協力合作，有效打擊詐欺洗錢犯罪。

不同於以往，永豐銀行採用創新思維，藉由警示帳戶及銀行間之聯防通報機制，從金融機構角度提供專業建議，包含利用數據分析找出可疑交易之金流模式；從異常交易歸納，提供客戶身分背景資料連結，快速找出犯嫌；透過警示帳戶之自動化約轉帳號，連結資金層層移轉之可疑帳戶，找到關聯嫌疑人。

本次永豐與刑事局合作對執法機關鎖定非法洗錢活動（含詐欺、綁架勒贖及買賣毒品等）特定犯罪對象、採取司法行動扣押詐騙款項（含凍結、沒收等）、及擴大追查可疑情資之關聯人士有莫大助益，終能把握最佳黃金時間，於短時間內迅速破案。

永豐銀行不僅與刑事局合作打擊犯罪，查扣不法所得總額逾 4000 萬元，各分行臨櫃行員也善盡職責，於去年防堵疑似遭詐騙共 181 件，金額約 6400 萬元，今年前 2 月也已經防堵 40 件疑似遭詐騙、金額約 1100 萬元，永豐銀行將持續與政府一同協助民眾遠離詐騙、守護資產。