裕融去年首賺逾1股本 擬配7.2元股利同創新高

裕融企業 (9941-TW) 今 (10) 日公布去年財報，全年稅後純益 51.54 億元，年增 64.16%，每股純益 12.96 元，創歷年新高，也是首次賺逾 1 個股本，董事會決議，擬配發現金股利 5.5 元和股票股利 1.7 元，合計配發 7.2 元，配發率 55.5%，以今日收盤價計算，現金殖利率 2.6%。

裕融指出，在獲利穩定增長的同時，基於充實營運資金、健全財務結構並兼顧股東權益，董事會決議共配發股息 7.2 元，是歷年最高。

裕融去年第四季合併營收 83.84 億元，年增 12.67%，營業毛利 47.25 億元，年增 26.1%，毛利率 56.36%，年增 6 個百分點，營業利益 18.1 億元，年增 191%，營益率 21.59%，年增 13.23 個百分點，稅後純益 13.99 億元，年增 75.5%，創單季獲利新高，每股純益 3.53 元。

裕融全年合併營收達 319.62 億元，年增 7.86%，營業毛利 174.72 億元，年增 18.46%，毛利率 54.67%，年增 4.9 個百分點，營業利益 68.15 億元，年增 90.84%，營益率 21.32%，年增 9.27 個百分點，稅後純益 51.54 億元，年增 64.16%，每股純益 12.96 元。

裕融指出，疫情不確定性並未影響獲利，在乘用車分期市場維持中古車分期第一的領先地位，商用車分期市占率也維持第一，而機器設備和營建機具近年需求攀升明顯，企業資融業務已步入軌道，相關業務均較同期有近 40% 成長幅度。

消費金融方面，由於在機車市場穩站龍頭地位，商品分期業務上展現不錯的成長力道。

此外，裕融轉投資的格上租車、行冠企業和裕電能源等公司，疫情期間透過產品結構調整與較佳的費用管控，營收和獲利均較同期穩定成長。

海外事業方面，由於在中國地區，資產品質大幅優化與營運體質顯著改善，也有利獲利動能回溫。

展望後市，近期雖有俄烏戰爭等因素干擾，裕融認為，新車供應鏈原本就有晶片、船期等因素影響，而二手車業務仍有成長機會，今年業績仍設下雙位數成長目標。

裕融於年初已進行薪資結構調整，藉此擴大招募人才，並布局數位化團隊戰力。