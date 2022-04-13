〈焦點股〉暑假出國返台有望免隔離 5檔旅行社股噴漲停

各國陸續鬆綁邊境管制，台灣民眾暑假出國也有望免隔離，旅行社族群今 (13) 日受到解封題材激勵，股價一吐悶氣，包括雄獅 (2731-TW)、鳳凰 (5706-TW)、山富 (2743-TW)、五福 (2745-TW)、易飛網 (2734-TW) 全都亮燈漲停，飯店股晶華、夏都、富野也表現凌厲。

台股今天在電子股帶動下強勢反彈，部分資金也流向傳產類股，其中觀光類股士氣大振，指揮中心指揮官陳時中透露，預估 6 月底疫情應該就會走到尾巴，暑假開放出國返台免隔離可以期待，但判斷基準須觀察國外疫情發展，風險低的國家就可以滿自由。

旅行社股今天滿面春風，國內龍頭雄獅強勢攻上漲停，達 104 元，收復所有均線，鳳凰也放量噴出漲停，達 73.7 元，創逾 10 年新高，此外，山富、五福、易飛網以及經營陸客來台購物店的寶得利，盤中全數亮燈漲停，燦星旅也有 7% 的漲幅。

其他觀光類股方面，上市飯店股晶華、夏都盤中大漲逾半根停板，上櫃股富野亮燈漲停，其他包括六福、華園、亞都、洛碁、海灣、御頂等相關族群也受惠解封利多，股價表現不俗。

雄獅 3 月營收 1.87 億元，月減 10.8%、年減 12.6%，累計第一季營收 5.57 億元，年增 0.25%；鳳凰 3 月營收 0.07 億元，月減 30.4%、年增 2.34%，累計第一季營收 0.22 億元，年減 11.8%，創歷史新低水準。