IT支出恐放緩 大摩謹慎看待電信股、網路股 這3家遭降評

摩根士丹利分析師 Meta Marshall 認為，企業 IT 支出恐放緩，須謹慎看待電信股和網路股。

Marshall 在周二 (12 日) 研究報告中調降對 Hewlett Packard Enterprise、F5 和 NetApp 的評級。

HP Enterprise (HPE-US)

評級：自「等權重」調降至「減持」

目標價：自 17 美元調降至 15 美元

HP Enterprise 周二下跌 2.53%，收每股 15.41 美元。

F5 (FFIV-US)

評級：自「加碼」調降至「等權重」

目標價：自 280 美元調降至 250 美元

F5 周二下跌 0.68%，收每股 206.08 美元。雖然目標價仍略高於現行交易價格，但 Marshall 不再將該股列入首選名單。

NetApp (NTAP-US)

評級：自「等權重」調降至「減持」

目標價：自 102 美元調降至 91 美元

NetApp 周二下跌 0.95%，收每股 76.39 美元。

HP Enterprise 拒絕置評，F5 和 NetApp 沒有立即回應置評請求。

Marshall 表示，供應鏈問題導致價格上升，可能會在短期內提高 IT 硬體公司的收益，但由於通膨、新冠肺炎疫情和地緣政治的不確定性，今年下半年的訂單恐將疲軟。

該分析師認為「疲軟跡象開始不斷累積」。她引述一份企業資訊長關於 IT 支出計畫的通路調查，認為結果列舉多項抱持謹慎的原因，包括俄烏戰爭、通膨和過去一年 IT 支出強勁等。

她指出，一些業者恐難以將零件和物流上漲的成本完全轉嫁顧客，尤其是 HP Enterprise，雖然該股票的估值並不高 (預估本益比不到 8)，但該公司的儲存和伺服器業務高度曝險，當前該業務處於 IT 支出收緊的環境，且營收占比達 60%。另外，有鑑於俄烏戰爭，該公司 37% 營收曝險來自歐洲。