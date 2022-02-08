〈東森集團展望〉東森寵物雲將開超商複合大店 今年有望貢獻獲利

東森集團總裁王令麟今 (8) 日喊出，東森國際 (2614-TW) 轉投資東森寵物雲目標至 2026 年全台將達 500 家，今年也將首度開出寵物雲便利商店複合店，首店預計與全家合作，並將持續開出超過 300 坪的大複合店型，今年開始貢獻獲利可期。

東森寵物雲去年營收 21 億元，總店數達 119 家，穩居國內寵物連鎖店第一，王令麟說，未來將持續發展寵物自營商品、增加國際品牌代理，並維持展店動能，預計至 2026 年將達 500 家店，其中有一半將是 300-400 坪複合大店型式，藉此提升經營獲利。

王令麟進一步指出，今年是東森的新經濟發展元年，東森將透過更廣泛的異業結盟，來打造東森生活圈的新經濟，預計先開設 3-8 家的新型複合店，其中，將會在東森集團中和總部成立便利商店和寵物的複合店。

隨著東森自然美、東森寵物雲持續展店，王令麟也有意將實體店點發展成會員線上購物的線下取貨點。

隨著東森寵物雲持續導入東森自有品牌商品，平均客單價已從最初的 580 元成長至去年的 800 元，目標今年達 1000 元，而會員人數則已達 70 萬人。

王令麟強調，零售業必須擁有自營商品，否則就會陷入紅海市場，目前東森購物自營商品營收占比已有 35%，稅後淨利率達 6.8%，因此，除了美妝，保健自營商品外，也將強化寵物自營商品的發展。

東森目標，今年東森寵物雲營收上看 26 億元，年增逾 20%，並開始創造獲利。