〈全家談展望〉維持每年淨增百店腳步 董座：超商有獲利就沒飽和問題

連鎖超商全家 (5903-TW) 董事長葉榮廷今 (31) 日指出，過去 3 年國內超商平均每年新開超過 500 家店，並未受疫情影響，而全家過去 2 年淨增加約 200 店，這樣的展店速度在未來仍不會有太大改變，亦即每年目標要新增約 100 店，並強調，「只要超商能獲利，就不會有飽和問題」。

葉榮廷指出，全家自 1988 年成立，當時獲利來源是賣商品，而 1997-1998 年開始導入一些新服務，如單據代收，2009 年起再導入包裹代收，透過持續改變獲利模式，讓這幾年超商蓬勃發展；他更透露，代收服務收到的現金已是賣商品的 4-5 倍。

因此，葉榮廷認為，要討論國內有多少超商會達到飽和，應該先討論超商的獲利模式會不會改變，只要超商還能賺錢，就不會有飽和問題。

葉榮廷也提到，便利商店業者非常習慣應付變動，去年 5 月中起因本土疫情爆發，明顯感受到消費行為轉變，一種是非志願型的改變，例如路邊禁止飲食，與政府政策有關，此早晚是會調整回來，但另一種則是消費需求結構改變，例如自煮商機爆發，因此，全家 APP 設計為服務和購物雙主軸，積極與消費者的居家生活對接。

為因應消費需求變動，全家規劃未來資本支出主要將投入在物流、資訊系統的布建，其中，已於湖口購置一塊土地，正在規劃未來用途中，確定將建置新麵包工廠、鮮食工廠和物流系統，而花蓮也新購置一塊土地，預計位移現有的倉儲做升級。

葉榮廷強調，「近 2 年網購變成常態，已經回不去了」，未來，只要能和顧客有接觸的節點或許都可被定義為通路，與其花很多時間關注同業在做什麼，應該回過頭來看消費者有什麼需求，是尚未被滿足的。