中國經濟放緩疑慮 法人看好陸股中長線投資契機

疫情與通膨讓中國經濟陷入疲軟，但投信認為，儘管有地緣政治、疫情等利空威脅，但短期雖審慎看待中國股市發展，但看好中長期的成長機會。

富達國際亞太區股票研究主管繆子美 (Victoria Mio) 近期分析中國大陸市場，強調疫情的重燃、戰事對需求的破壞和對商品價格的影響，以及中美關係走向等，是投資人需要關注的三大風險，短期雖審慎看待中國股市發展，但看好中長期的成長機會。

繆子美表示，因應疫情反撲，中國近期執行了更嚴格的清零防疫策略，讓經濟表現面臨較大的壓力，故短期對於中國市場看法趨於謹慎，不過中長期而言卻是樂觀看待。

由於中國大陸官方近期提出 2022 年 GDP 增長目標是 5.5%，並積極解決中國社會收入不平等的問題，預期中國大陸居民的收入水準將持續以高於 GDP 的速度成長，可望為消費相關產業創造大量投資機會。

繆子美表示，隨著美國升息腳步，中國大陸央行也有可能實施貨幣寬鬆政策，不排除會出現降准、降息和繼續加大信貸投放，這將對經濟和資本市場產生積極影響，由於中美利差收窄、出口疲軟、成長動力減弱，預期未來人民幣對美元將呈現走弱趨勢，國際資金流入的步伐也可能放緩。

繆子美提醒，投資人可以留意兩大市場走向，一是如果後續美國經濟陷入衰退，尤其若受到高油價的拖累，新興市場便可能二次探底；二是如果美國經濟不步入衰退，市場的技術性反彈可能會持續一段時間。

中國股市短期雖存在投資風險，但中長期卻擁有成長機會，且相較於港股，中國 A 股表現會相對更具韌性，原因是 A 股市場將受益於政策寬鬆週期，且外資在 A 股的持股比例仍相對有限，其中特別看好工業、公共事業、醫療保健及綠色主題相關產業等。

渣打銀行表示，中國股票評價面仍具吸引力，中國逐漸放寬其貨幣政策，預期政府將進一步刺激以實現 5.5% 的 GDP 成長目標，在地緣政治風險以及其它主要國家貨幣緊縮的背景下，中國政策支持和相對低廉的評價顯得有投資價值，可適度納入資產配置。