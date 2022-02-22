〈欣興合併旭德〉溢價25.8%取得旭德全數股權 合併基準日10/1

欣興 (3037-TW) 與旭德 (8179-TW) 今 (22) 日同時召開董事會，並通過合併旭德，換股比例暫訂 1 股旭德普通股換發欣興 0.219 普通股，合併後欣興資本額約為 152 億元，欣興將是存續公司，合併基準日預計 10 月 1 日。以兩家公司昨日收盤價計算，欣興約溢價 25.8% 取得旭德全數持股。

欣興 2021 年合併營收為 1045.6 億元，稅後純益約為 135 億元，以目前的欣興股本 147.52 億元計算，每股純益為 9.15 元；旭德 2021 年合併營收約為 48.2 億元，稅後純益為 5.9 億元，以目前旭德科技股本 29.59 億元計算，每股純益約為 1.99 元。

欣興指出，欣興與旭德兩家公司 2021 年合計總營收約為 1093.8 億元，約美金 39 億元，合併後將大大提升全方位服務客戶的能力及市場領導的地位。

欣興產品線涵蓋 IC 載板、HDI 板、多層板、軟板與軟硬結合板等各式印刷電路板，產品廣泛應用於 AIoT、Computing、Networking、Consumer 等領域。旭德則專精在 5G SiP、OCM、mini LED、各式傳感器 (Sensor)、及其他等特殊應用領域之載板研發。

旭德成立於 1998 年，目前股本股本為 29.59 億元，產品應用端部分和欣興具有區隔性，欣興持股 30.59%、是最大股東，兩家公司董事長同樣為曾子章。