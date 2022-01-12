CCL廠積極擴廠 亞泰金屬去年營收登頂 今年將續揚

CCL 廠台光電 (2383-TW)、聯茂 (6213-TW) 等持續擴產，設備廠也受惠，亞泰金屬 (6727-TW) 2021 年營收以 12.5 億元創新高，總經理黃源財預期，2022 年在高階設備需求持續暢旺帶動下，營收將雙位數成長，2023 年新廠完工後，自製率將向上提升，更有利於接單及獲利能力增加。

亞泰金屬 2021 年營收 12.51 億元，年增 29%，在訂單穩定成長下，預估 2022 年營收還將創新高。

亞泰金屬表示，高階含浸設備從接單生產到客戶端裝機測試驗收後，才能認列營收，約需 12-18 個月的時間，2021 營收獲利表現係受惠 2020 年起 CCL 廠積極擴建新廠所帶動，在接單持續暢旺下，今年營運已有相當程度的掌握，預期有機會再挑戰新高，後續接單情況樂觀，至 2023 年的成長動能無虞。

亞泰金屬高階 CCL 含浸設備訂單量增加，主因各國政府積極推動 5G 基礎建設與商轉計劃，加上國際大廠持續開發物聯網及車聯網等新興應用領域，推升市場對於具高頻高速、低功耗及低雜訊等特性的高階 CCL 材料出現較高的成長需求；另外，公司投入開發的新產品線－IC 載板基材專用含浸設備已正式交貨，自去年下半年首度貢獻營收，2022 年將持續為公司營運增添新動能。

亞泰金屬表示，以往 IC 載板基材專用的含浸設備主要仰賴日本廠商，公司打進 IC 載板基材供應鏈，提供客戶性價比優於日系設備廠的新選擇，去年 IC 載板基材專用含浸設備占整體營收比重約 7％，今年占比可望超過 20％。

亞泰金屬進一步表示，因應訂單成長及新產品線拓展需求，公司目前已進行二廠建置工程，預計 2023 年上半年加入生產行列，未來二廠產能將規劃以軟性銅箔基板 (FCCL)、被動元件 (MLCC、LTCC)，以及玻纖、碳纖複合材料等水平塗佈設備為主，待新廠產能開出後，公司總產能可望再增加。

亞泰金屬 2021 年前三季稅後純益 1.13 億元，年增 1.05 倍，已超越去年全年，每股純益 5.38 元。