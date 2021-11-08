健鼎前三季每股純益8.25元 暫居PCB廠之冠

PCB 廠健鼎 (3044-TW) 今 (8) 日公布財報，第三季營收 161.7 億元創新高，推升獲利同步走高，每股純益 3.04 元，前三季稅後純益 43.35 億元，每股純益達 8.25 元，暫居 PCB 廠每股獲利之冠。

健鼎第三季營收 161.7 億元，創新高，毛利率 19.43%，季增 1.37 個百分點，年減 4.01 個百分點，稅後純益 15.96 億元，季增 20.02%，年減 2023%，每股純益 3.04 元。

健鼎前三季營收 463.14 億元，毛利率 18.75%，年減 0.8 個百分點，稅後純益 43.35 億元，年增 0.96%，每股純益達 8.25 元。

健鼎今日也公布 10 月營收達 53.94 億元，月減 2.25%，年增 9.9%，累計前 10 月營收已突破 500 億元，達 517.08 億元，年增 14.03%，依目前健鼎接單量估計，今年營收將突破 600 億元，再創新高。

健鼎生產的 PCB 應用集中在記憶體模組、硬碟、筆記型電腦、光電板、手機及伺服器、汽車等應用，是華為、三星及小米手機 PCB 板供應商，生產基地包括台灣、江蘇吳錫及湖北仙桃，健鼎投資的湖北仙桃廠已完工，將積極投入量產。