本土+382 指揮中心擬推輕症在宅照護 不排除徵用家用快篩

國內今 (7) 日新增 382 例 COVID-19 本土病例，行政院長蘇貞昌拋出「新台灣模式」，強調現階段的目標是重症求清零、有效管控輕症，指揮中心指揮官陳時中表示，近期將提出輕症在宅照護指引，由部分縣市先行試辦；近來快篩試劑需求激增，陳時中說，為讓民眾便宜取得家用快篩，不排除列為防疫物資，由政府徵用。

今年初至今本土確診累計達 2000 多例，但 99.7% 以上均是無症狀或輕症，蘇揆指出，目前防疫策略以「減災」為目標，並在正常生活、積極防疫、穩健開放的原則下，兼顧國家經濟與國人生計與生活，有效達到疫情控管，就是所謂的新台灣模式，因此已責成指揮中心朝保存醫療量能及降低死亡或重症兩方向努力，並因應疫情發展靈活調整防疫措施。

陳時中表示，輕症在家照顧現在已進入積極準備期，輕症在宅照護指引預計於下周會議定案，將討論輕症者一旦病情出現變化時，可立即詢問或轉診醫院，啟動時間尚未定調，因可能面臨可行性、社區溝通等問題，將先徵求地方政府的意願來進行試辦。

基隆市政府正在執行愛心篩檢措施，廣發家用快篩試劑，其他縣市篩檢需求也快速增溫，不過，快篩一份要價 300 元，冰島僅 80 元，媒體提問，未來是否可能由中央統一採購壓低價格，對此，陳時中表示，為讓大家能快速、以相對便宜的價格取得快篩試劑，這是未來重要趨勢，不排除徵用快篩試劑，列為防疫物資。

至於口服抗病毒藥物採購方面，陳時中說明，輝瑞口服藥 (Paxlovid) 與默沙東口服藥莫納皮拉韋 (Molnupiravir) 目前採購總量為 2.5 萬人份，將分 3 季抵台，同時也將增購 10 萬人份以上的輝瑞口服藥。

國內今天增加 382 例本土個案及 149 例境外移入，指揮中心考量近期越南航班的落地採檢陽性率居高不下，自即日起至 5 月 6 日的 1 個月期間，請越南航空、越捷航空及越竹航空等高陽性率航班配合加嚴防疫，除旅客除持搭機前 2 日內 PCR 檢測報告外，仍需通知及安排旅客增加「搭機前 6 小時內抗原快篩報告」，由航空公司指派專人監督旅客進行快篩。若其他航空公司航班的陽性率升高，將比照辦理。

