台股跌破17200點 外資連3日提款 三大法人賣超500.12億元

Fed 會議紀要釋出激進升息訊號，拖累美股下挫，台股受本土疫情升溫影響，今 (7) 日由台積電、聯發科等電子權值股領跌，金融股午盤後變臉導致加權指數跌勢擴大，終場崩跌 343 點，收在全場最低 17178 點，失守所有均線，外資大舉提款 447 億元，三大法人合計賣超 500.12 億元。

台股成交值放大至 3098 億元。觀察三大法人資金變動情形，外資持續賣超 447 億元，為連 3 砍；投信加碼買超 18.93 億元，為連 6 買；自營商賣超 71.95 億元。三大法人合計賣超 500.12 億元。

台積電法說登場前夕持續遭調節，今天尾盤爆出 1.1 萬張大量，使得跌幅擴大至 2%，收在全場最低 566 元，回測前波低點；聯發科重摔 3.6%，收 850 元，創近半年新低；聯電、日月光投控、國巨、友達等電子權值股跌勢都很重。

金融股早盤挾升息題材表現強勢，隨著賣壓出籠，多檔陸續翻黑，華南金、開發金、第一金、合庫金等回跌逾 2%，金控雙雄也跌逾 1%，僅中信金、兆豐金等零星個股力守盤上。航運股也持續探底，萬海重挫逾 4%，長榮、陽明跌逾 3%，航空雙雄後繼無力，長榮航終場大跌超過 6%。

俄烏戰爭、通膨陰霾導致全球消費力道減弱，加上中國封城影響，蘋果及非蘋陣營手機均傳出大砍單，使得 PA 三雄第二季恐持續承壓，全新 (2455-TW) 今日股價重挫逾 8%，面臨百元關卡保衛戰，穩懋 (3105-TW)、宏捷科 (8086-TW) 分別重挫近 6%、3%。